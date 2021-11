Na Turquia dizem que Vítor Pereira está perto de deixar o Fenerbahçe

Emblema turco terá decidido despedir o treinador português.

Vítor Pereira poderá estar muito perto de abandonar o comando técnico do Fenerbahçe, avança esta terça-feira o "Fanatik".

De acordo com as mesmas informações, os maus resultados, os alegados desentendimentos que teve com jogadores como Mesut Özil e Dimitrios Pelkas, bem como o facto de o técnico português apostar sempre no mesmo esquema tático são apontados como os motivos do clube turco para despedir Vítor Pereira. O anúncio, ainda segundo o jornal turco, deverá estar para breve.

O Fenerbahçe, que não ganha há quatro jornadas, ocupa o sétimo posto do campeonato, com 20 pontos, menos dez do que o líder Trabzonspor.