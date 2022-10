"Na minha equipa, jogue quem jogar, não há patinhos feios. Só há patinhos bonitos"

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe

Na quinta-feira, o guarda-redes Altay foi assobiado pelos adeptos e Jorge Jesus não gostou. Hoje, o treinador levou o guardião para o centro do relvado e pediu aplausos aos fãs do Fenerbahçe.

O Fenerbahçe venceu este domingo por 5-2 em casa do Istanbulspor e e é líder na Turquia, com 26 pontos, mais três do que o Adana, que tem mais um jogo.

No final do jogo, e lembrando uma situação que aconteceu na quinta-feira, frente ao Rennes, o treinador português disse na sala de imprensa que não há "patinhos feios" na equipa. Isto porque nesse jogo da Liga Europa o guarda-redes Altay Bayindir foi assobiado pelos adeptos, o que deixou Jesus muito irritado.

"O mais importante é a equipa, não sou eu. Eu sou o líder da equipa, enquanto treinador, mas podes ser muito bom treinador, e se os jogadores não comparem a tua ideia, não estiverem contigo, não tens possibilidades. Este é um grupo muito unido, e eu tenho de os defender, em qualquer momento. O Altay precisa de carinho dos adeptos, o que não aconteceu no último jogo. Todos os jogadores têm momentos menos bons, mas é preciso que os adeptos compreendam isso, e que não os assobiem. Na minha equipa, jogue quem jogar, não há patinhos feios. Há patinhos todos bonitos. É com o carinho dos adeptos que podemos atingir os nossos objetivos", afirmou.

Hoje, Jorge Jesus fez questão de levar Altay ao centro do relvado para ser aplaudido.