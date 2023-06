Luís Castro junta-se a Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Negócio avançará no fim deste mês

O "El Arriyadiyah" avança este sábado que o Al Nassr já chegou a acordo para a contratação do português Luís Castro para o cargo de treinador, tendo O JOGO confirmado que a possibilidade é real.

O jornal saudita cita uma fonte próxima do processo para garantir que a transferência é certa, prevendo-se que seja anunciada no início do próximo mês de julho.

Luís Castro tem contrato com os brasileiros do Botafogo até março de 2024, encontrando-se neste momento empenhado em manter a liderança do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo tem cinco pontos de avanço sobre o Palmeiras, que defronta este domingo, pelo que, qualquer que seja o resultado, a equipa do Rio continuará no comando da prova, estabelecendo um recorde histórico do clube quanto ao número de jornadas à frente da competição.

Segundo o "El Arriyadiyah", o negócio pode ficar preto no branco a seguir ao jogo do Botafogo com o Magallanes, no dia 30, para a Taça Sulamericana.