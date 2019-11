Mundial'2022: Barém treinado por Hélio Sousa empata com Iraque

Soccer Football - World Cup 2022 Qualifier - Second Round - Group C - Iraq v Bahrain - Amman International Stadium, Amman, Jordan - November 19, 2019 Bahrain's Ahmed Bughammar with coach Helio Sousa REUTERS/Muhammad Hamed

Hélio Sousa ainda não conseguiu vencer nesta fase de qualificação, mas o empate garente segundo

O Barém, orientado pelo português Hélio Sousa, empatou, esta terça-feir, sem golos com o Iraque, em Amã, na Jordânia, em jogo referente à segunda fase de qualificação da zona asiática para o Mundial'2022.

No estádio Internacional de Omã, casa emprestada do Iraque, o Barém somou o segundo nulo consecutivo, depois do empate a 0-0 em Hong Kong, e manteve a segunda posição do grupo C, com nove pontos, a dois do seu adversário de hoje e líder.

O empate foi uma vez mais o resultado verificado entre ambas as seleções, que procuram o primeiro lugar do grupo e a qualificação direta para a terceira eliminatória e que na primeira jornada de defrontaram, em Riffa, numa partida que terminou 1-1.

Na próxima jornada, em 25 de março de 2020, o Barém recebe o Camboja, que segue na última posição do grupo C, com apenas um ponto conquistado. No outro encontro da ronda, o Irão (3.º, com seis) recebe Hong Kong (4.º, com cinco).