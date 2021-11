Mundial de Clubes pode ter duelo de treinadores portugueses em Abu Dhabi

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Palmeiras, de Abel Ferreira, e Al Hilal, de Leonardo Jardim, estão na competição mundial.

Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras terá a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes da Fifa. A equipa foi eliminada na na meia-final da última competição após perder com o Tigres, do México. Desta vez, Abel Ferreira terá nova oportunidade de ir além do título continental.

O Mundial deste ano vai ser disputado novamente nos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi, capital do país, será a cidade-sede. O Al Hilal, do também treinador português Leonardo Jardim, campeão da Champions da Ásia, está na disputa. Ele pode ser um dos adversários do Palmeiras na competição.

Já estão apurados para o torneio também o Chelsea (campeão da Liga dos Campeões), Al Ahly (campeão da Champions da África), Monterrey (campeão da Champions da Concacaf), Auckland City (Oceania) e Al Jazira (representa o país sede).

O sorteio para que os adversários sejam conhecidos acontece na segunda-feira, dia 29, às 17h00 (de Lisboa), em Zurique, na Suíça. O Palmeiras já começa o torneio na meia-final.