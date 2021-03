Mulher de Rui Patrício deixa mensagem nas redes sociais após lesão do guarda-redes

Vera Ribeiro agradeceu todo o apoio e deixou palavras de tranquilidade.

Vera Ribeiro, esposa de Rui Patrício, deixou uma mensagem nas redes sociais depois da grave lesão sofrida pelo guarda-redes do Wolverhampton na partida com o Arsenal. A companheira do internacional português agradeceu todo o apoio em torno do guardião e deixou palavras de tranquilidade.

"Obrigado por todas as mensagens, apoio e amor que estamos a receber. Não tenho palavras! O Rui está bem e vai recuperar rápido", escreveu Vera Ribeiro numa "storie" do Instagram.

Rui Patrício, recorde-se, sofreu um choque violento com o seu colega de equipa Coady nos minutos finais da derrota do Wolverhampton com o Liverpool, por um golo sem resposta, na 29ª jornada da Premier League.

"Ele está bem. Está consciente. Lembra-se do que aconteceu. Está consciente. O médico diz que está bem", sossegou o treinador Nuno Espírito Santo, em declarações à SkySports.

O lance ocorreu aos 87 minutos quando o internacional português, a tentar fazer a mancha a remate de Salah, colidiu com o central Coady, que lhe acertou com o joelho na cabeça, sendo assistido durante cerca de 15 minutos e tendo abandonado o campo em maca.