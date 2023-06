"Muita gente gosta de ter o Abel na boca. Há uma coisa que têm de entender..."

Declarações do treinador do Palmeiras após o triunfo frente ao Coritiba.

O Palmeiras reduziu para dois pontos a desvantagem para o Botafogo, que lidera o campeonato brasileiro de futebol, ao vencer por 3-1 na receção ao Coritiba, último classificado. O jogo também ficou marcado por uma discussão entre Abel Ferreira o árbitro Felipe Fernandes de Lima logo no início.

"Eu reparo que muita gente gosta de ter o Abel na boca. Os próprios comentadores falaram sempre dos amarelos e não sei quê. Sinceramente, há uma coisa que têm de entender: eu sou um treinador intenso nas quatro linhas. Isto não vai mudar. Quando mudar, eu vou deixar de ser treinador. Não vai ser comentário nenhum, jornalista, o meu pai ou a minha mãe que vão mudar o meu caráter no jogo. Sou um treinador intenso ao longo dos 90 minutos. Ponto final", afirmou após o encontro da jornada nove.

"Fiquei muito triste no último jogo, porque, quando sou expulso, não falam da consistência da equipa. Deixem de tirar o foco dos protagonistas, os nossos atletas. Eles é que correm e marcam golos. Merecem os holofotes", rematou.

O Palmeiras capitalizou o desaire do Botafogo, de Luís Castro, no sábado, no terreno do Athletico Paranaense, por 1-0, e aproximou-se do topo, com o triunfo caseiro frente ao Coritiba, com dois golos na primeira parte, aos 30 e 34 minutos, da autoria de Artur e Rony, que viria a bisar, aos 73, antes de Alef Manga reduzir, aos 83.