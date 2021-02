"Mudaram o João Félix?", questiona imprensa espanhola

Avançado internacional português criticado pela imprensa espanhola. Marcou um golo nos últimos 13 jogos do Atlético de Madrid, que este sábado perdeu em casa

Líder do campeonato espanhol, o Atlético de Madrid averbou este sábado com o Levante (2-0) a segunda derrota na Liga espanhola, e primeira em casa. Foi o suficiente para tirar das gavetas as críticas que a imprensa da Espanha vinha guardando para o avançado internacional português João Félix.

Após um início de temporada promissor, quando chegou a marcar seis golos em quatro jogos, o avançado de 21 anos soma apenas um golo nas últimas 13 partidas da equipa colchonera. Titular contra o Levante, passou novamente 90 minutos sem marcar.

O site do jornal desportivo Marca questiona: "Mudaram o João Félix?". Na análise individual no jogo deste sábado, o mesmo jornal escreve: "Esteve ausente durante todo o primeiro tempo. Destacou-se uma vez no início do jogo e decidiu que não iria finalizar. No segundo tempo foi mais ativo e teve as melhores oportunidades para o Atlético. Está muito longe do jogador que maravilhou no início da temporada".

O AS também não poupou críticas ao dizer que "o jogador português regressou à titularidade e não acertou em nada. Tvee quatro ocasiões claras de golos e desperdiçou-as todas".

O AS ainda complementou a análise ao afirmar que João Félix "procurou entrar no jogo, baixando muito para receber a bola, mas nunca conseguiu ter vantagem, pois tinha sempre um adversário a pressionar. Na segunda parte, apareceu muito mais, procurou de forma regular o golo. Primeiro com uma bola que não chegou a rematar após centro de Suárez, depois numa jogada similar que Cárdenas cortou e, depois, com um remate forte que o guarda-redes defendeu".

Em 27 jogos pela equipa espanhola, João Félix soma nove golos - uma média de 0,33/jogo. O Mundo Deportivo, por outro lado, apresentou um lado positivo do jogador português de 21 anos. "Embora não tenha sido o seu melhor jogo, voltou a deixar detalhes muito bons. O jogo nas entrelinhas gerou algumas das melhores jogadas da equipa".