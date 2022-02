Declarações de Xavi Hernández, treinador do Barcelona, após o empate 2-2 com o Espanhol.

O Barcelona empatou este domingo com o Espanhol, 2-2, em jogo da 24.ª jornada de La Liga, ocupando o quarto lugar da tabela, com 39 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid, quinto.

Após a partida, Xavi Hernández, treinador do emblema "blaugrana", afirmou que o ponto conquistado é "positivo".

"O ponto foi positivo. Tivemos bons momentos, nas duas partes. Eles criaram pouco no ataque, mas foram mais eficazes. E pagámos caro. Podíamos até ter perdido no final, mas penso que seria injusto", começou por dizer em declarações reproduzidas pela Imprensa espanhola.

"Seguimos na luta e em posições de Liga dos Campeões. Há que continuar a lutar. Eles são muito agressivos na defesa. O jogo foi muito intenso. O líder do campeonato [Real Madrid] perdeu aqui", continuou, antes de afirmar não ter conseguido falar com os seus jogadores quando mudaram o sistema tático.

"Mudámos de sistema tático e o ruído do público não me deixou falar com os jogadores. Jogámos com um 3x4x3. Continuamos a ter fé no processo. Estivemos intensos, não estivemos excelentes, mas fizemos o suficiente para ganhar", concluiu.