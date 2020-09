Moutinho sobre Diogo Jota: "É o jogador que todo o treinador gosta de ter"

João Moutinho com o novo equipamento dos Wolves

João Moutinho foi entrevistado pela Premier League TV, abordando as chegadas de Fábio Silva e Nélson Semedo aos Wolves, falando ainda da saída de Diogo Jota para o Liverpool.

Sobre Fábio Silva: "Tem um grande potencial. É um jovem que precisa de continuar a trabalhar, para mostrar as qualidades que tem. Penso que tem tudo para mostrar o bom que é. Tentaremos ajudá-lo a melhorar e a aprender todos os dias connosco, especialmente com o Raúl Jiménez , uma vez que eles jogam na mesma posição. É ótimo tê-lo connosco".

A saída de Diogo Jota: "Estou muito feliz por ele, pois é um jogador muito bom. Todas as pessoas sabem que ele é uma ótima pessoa. É o tipo de jogador que todo o treinador gosta de ter. Terá uma grande carreira no Liverpool. O Diogo Jota já fez muitas coisas, mas agora pode melhorar e ganhar mais coisas. Tem todas as qualidades para o fazer."

Sobre Nélson Semedo: "Eu conheço-o muito bem. Vi-o jogar no Benfica, Barcelona e Seleção Nacional. Trata-se de uma excelente pessoa e também um grande jogador. Isto é importante para nós porque o nosso grupo é muito bom. Durante estes três anos, o Wolverhampton sido um dos melhores grupos que já tive no futebol. Trazer jogadores como o Nélson Semedo, com estas qualidades, é muito bom para nós. Penso que vai ajudar-nos muito. É isso que esperamos"