Moutinho de saída do Wolverhampton? Eis o que disse Lopetegui

Médio português termina contrato no final desta época e deverá deixar o Wolverhampton.

O percurso de João Moutinho ao serviço do Wolverhampton estará perto do fim. O contrato do internacional português termina nos próximos dias, depois de acabar esta temporada, e não deverá haver uma renovação. Julen Lopetegui, treinador da equipa inglesa, não quis confirmar a saída, mas fez parecer que será esse o cenário.

"João Moutinho terminou contrato e teve épocas fantásticas, aqui. É um jogador muito, muito bom, que teve uma carreira fantástica. Ele pode continuar a jogar, porque está em forma e trabalha arduamente, todos os dias. Compete muito bem. Penso que é melhor que seja o jogador ou o clube a confirmar o futuro, e não eu, numa conferência de imprensa. É melhor, para o respeitar e ao clube", afirmou o treinador espanhol na antevisão ao jogo de domingo frente ao Arsenal, da 38.ª e última jornada da Premier League.