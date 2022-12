Moutinho confiante para a segunda metade da época: "Estamos no bom caminho"

O Wolverhampton ocupa o último lugar da Premier League, à 15.ª jornada.

O Wolverhampton, atual lanterna-vermelha da Premier League, concluiu um estágio de preparação de 10 dias em Marbella, em Espanha, com uma vitória por 4-3 diante do Cádiz, após terem empatado 1-1 com os italianos do Empoli.

Após o jogo, em que Daniel Podence apontou o terceiro golo dos Wolves, João Moutinho fez um balanço positivo do estágio e garantiu que a equipa está a preparar-se para tentar sair da zona de despromoção.

"Foi um bom jogo de treino e estamos a preparar-nos para o que aí vem na segunda metade da época. Penso que treinámos bem em Marbella e tivemos dois bons jogos. Agora vamos descansar um pouco e começar tudo de novo. Sabemos que estaremos bem se treinarmos no duro, mas para mim são os jogos que te dão o que precisas para o que requer a Premier League", apontou aos jornalistas.

O internacional português, que falhou o Mundial'2022, mostrou-se confiante na capacidade da equipa para inverter o momento negativo em que se encontrava na altura em que os campeonatos foram suspensos por conta do torneio.

"Jogámos bem, marcámos, criámos oportunidades e defendemos bem [diante do Cádiz]. Claro, precisamos de melhorar muito, mas estamos no bom caminho. [A paragem] Foi boa para o grupo e o staff se voltarem a conhecer e começar do zero. Não estamos numa boa situação, sabemos disso, mas precisamos de treinar no duro e dar tudo para melhorar a nossa situação na Premier League. Temos a qualidade necessária para melhorar", rematou o veterano médio, de 36 anos.

O próximo jogo oficial do Wolverhampton será disputado na terça-feira (19h45), diante do Gillingham, da quarta divisão, numa partida relativa aos oitavos de final da Taça da Liga inglesa.