Mouscron de Jorge Simão em rotura e a correr o risco de descer aos escalões amadores

Clube belga está em incumprimento nos pressupostos financeiros e a equipa já se depara com ordenados em atraso. O empresário Gérard López, patrão do Mouscron e acionista maioritário do Boavista, procura um comprador

O Mouscron atravessa uma grave crise económica e, segundo o diário "Sud Info", poderá descer administrativamente a um dos escalões amadores da Bélgica por incumprimento de pressupostos financeiros para disputar a principal liga profissional. A equipa orientada pelo português Jorge Simão, que tem nas suas fileiras os médios Xadas e Bakic, ambos ex-Braga, já se depara com ordenados em atraso e equaciona inclusivamente avançar para greve aos treinos se a situação não for resolvida.

No olho deste furacão está Gérard López, o patrão do Mouscron, acionista maioritário da SAD do Boavista e que em dezembro deixou a estrutura acionista do Lille, numa altura em que o clube gaulês acumulava dívidas entre 130 e 200 milhões de euros a investidores norte-americanos. O empresário não tem conseguido obter os empréstimos necessários para viabilizar o clube e, de acordo com o mesmo jornal belga, tenta agora vendê-lo.

Em termos estritamente desportivos, o Mouscron também não está nada seguro, ocupando nesta altura o penúltimo lugar quando faltam apenas duas jornadas para o fim do campeonato. A formação de Jorge Simão soma mais três pontos do que o último classificado Waasland-Beveren (só o último desce de divisão automaticamente), mas dificilmente escapará ao play-off de despromoção. O contexto não é nada favorável, até porque enfrentará o Antuérpia (segundo classificado) e depois o Clube Brugge (primeiro classificado) na ponta final da competição.

Em comunicado oficial, o Mouscron reagiu à notícia avançada pelo "Sud Info". "Na sequência de vários artigos de imprensa publicados nas últimas horas, o principal acionista do Royal Excel Mouscron deseja confirmar a sua intenção de cumprir os seus compromissos com o clube, como sempre fez até agora. Estas tentativas de desestabilizar o clube num período fulcral para o seu futuro levantam questões. Entretanto, o acionista maioritário, a direção, o pessoal, os jogadores e todo o pessoal da Royal Excel Mouscron continuam a fazer tudo para assegurar a manutenção do clube no seio da elite do nosso futebol", pode ler-se.