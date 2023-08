Mourinho vai receber Renato Sanches por empréstimo: os detalhes do negócio

De acordo com o L'Équipe, a Roma vai ter uma opção de compra de 15 milhões de euros que se tornará obrigatória caso o médio português realize um determinado número de jogos.

Numa altura em que Leandro Paredes, médio argentino, tem tudo acertado para reforçar a Roma, de José Mourinho, a equipa do técnico português tem outro reforço à vista para a zona do meio-campo: Renato Sanches, que já vinha sendo apontado como um alvo há várias semanas.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, o médio internacional português, de 25 anos, deixar o PSG e rumar aos italianos por via de um empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros, que passará a ser obrigatória caso realize um determinado número de jogos.

Contratado na época passada ao Lille, Renato Sanches teve uma época de estreia no PSG marcada por problemas físicos, marcando apenas dois golos em 27 jogos realizados.