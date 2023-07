Mourinho quer Renato Sanches e negócio estará perto da conclusão

Em Itália dizem que a Roma está perto de receber o médio português por empréstimo do PSG, com opção de compra de 13 milhões de euros.

Depois de não ter sido utilizado no último particular do PSG no Japão, onde o campeão francês está a cumprir um estágio de pré-época, contra o Al Nassr (0-0), Renato Sanches continua a motivar negociações junto da Roma, orientada por José Mourinho.

Fabrizio Romano, especialista no mercado, avança que o médio português, de 25 anos, faz parte dos planos do "Special One" desde a semana passada, com a Roma a manter o otimismo quanto a um possível empréstimo na próxima temporada.

Em Itália, o jornal Corriere dello Sport garante mesmo que Renato Sanches está muito perto de ser cedido à Roma, que terá uma opção de compra de cerca de 13 milhões de euros, sendo que os franceses vão pagar uma parte do salário do internacional português.

Contratado ao Lille no verão do ano passado, Sanches teve uma época de estreia na capital francesa muito afetada por problemas físicos, registando apenas dois golos em 27 jogos.