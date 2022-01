Mourinho quer contar com Guedes: plano passa por troca com o Valência

Gonçalo Guedes festeja um golo diante do Elche

Mal a venda de Amadou Diawara esteja completa, Tiago Pinto vai virar as atenções para Granit Xhaka, médio do Arsenal, e Gonçalo Guedes, jogadores que agradam a José Mourinho

Adivinham-se uns dias frenéticos em Roma até ao fim do mercado de inverno. Tiago Pinto está ocupado em selar a venda de Amadou Diawara, que interessa à Sampdoria e Venezia, de forma a aliviar a folha salarial do clube e, quando a saída do médio estiver finalizada, os planos passam por tentar garantir os serviços de Granit Xhaka e Gonçalo Guedes, o que vai envolver abordagens diferentes, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

O médio suíço do Arsenal continua a ser o nome preferido de José Mourinho para o reforço da zona intermediária da equipa, mas a vinda afigura-se difícil, existindo a opção de contratar Danilo Pereira, por via de um empréstimo sem opção de compra, como opção de recurso.

Já Gonçalo Guedes também é um nome que agrada ao técnico português, com a publicação a avançar que o plano de Tiago Pinto passa por propor uma troca com o Valência entre o internacional português e Carles Pérez, avançado da Roma que leva dois golos em 19 jogos esta temporada.