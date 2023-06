Mourinho quer avançado do West Ham e dá Karsdorp em troca

Lateral chegou a estar afastado nos italianos, que pretende um internacional pela azzurra

A Roma de José Mourinho está a tentar a contratação do avançado Scamacca, do West Ham e, segundo o Daily Mail, oferece no negócio o passe de Karsdorp.

Os italianos ficaram sem Abraham por longo período, por lesão grave nos ligamentos de um joelho, e pretendem um atacante internacional pela azzurra.

Para o negócio ficar mais barato, oferecem ao West Ham Karsdorp, que chegou a estar afastado da equipa por problemas disciplinares.

A Roma já fechou, recorde-se, as contratações de Aouar e N'Dicka.