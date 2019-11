"Mourinho mudou a nossa forma de pensar quando estava no FC Porto"

Tottenham-Olympiacos de terça-feira ficará marcado por duelo de treinadores portugueses.

A Liga dos Campeões regressa esta terça-feira, com a quinta jornada da fase de grupos e, em agenda, está o embate entre Tottenham e Olympiacos. Um encontro que adquire especial importância em território português, uma vez que colocará frente a frente José Mourinho, recém-chegado ao clube londrino, e Pedro Martins, técnico dos gregos.

A esse propósito, o jornal The Telegraph falou com o homem do leme do Olympiacos, que teceu elogios ao trabalho desenvolvido por José Mourinho desde os tempos do FC Porto.

"Mourinho é importante porque mudou a nossa forma de pensar e a nossa metodologia quando estava no FC Porto. Veio do Barcelona e mostrou-nos um jogo diferente, pela forma como via o futebol", começou por explicar Pedro Martins, prosseguindo: "Ensinou-nos a pôr tudo no futebol. Mesmo quando a equipa está a treinar, os jogadores pensam em formas de se tornarem melhores futebolistas. Ele mudou isso", acrescenta o treinador do Olympiacos, que aponta a crise financeira como um dos fatores que conduziu ao sucesso dos técnicos lusos no estrangeiro.

Não Perca Portugueses "Se voltar ao FC Porto já posso morrer descansado" ENTREVISTA - Na Bélgica há um extremo português que encanta os adeptos do Antuérpia. Ivo Rodrigues, ala formado no FC Porto, já marcou quatro golos esta temporada, mesmo não sendo um titular indiscutível.

"Há 10 anos tínhamos problemas financeiros em Portugal. A nossa escola era boa, com Carlos Queiroz e depois Mourinho, aprendemos muito com eles, e a crise financeira abriu uma grande oportunidade para os treinadores portugueses. Os grandes clubes abriram-lhes as portas e nós, sem dinheiro, temos a criatividade, a paixão de fazer o melhor com aquilo que temos. Aprendemos muito e partilhámos ideias entre nós em tempos de crise", rematou Pedro Martins.

O pontapé de saída do Tottenham-Olympiacos está marcado para as 20h00 de terça-feira.