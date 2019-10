"Mourinho? Já cansa... Estamos com Zidane até à morte"

Soccer Football - Champions League - Real Madrid Press Conference - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - October 21, 2019 Real Madrid's Sergio Ramos during the press conference REUTERS/Murad Sezer

Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, desvaloriza a sombra que paira sobre o atual treinador com constantes rumores de que José Mourinho pode voltar ao clube merengue

A conferência de antevisão da visita do Real Madrid ao Galatasaray tornou-se num debate sobre a continuidade de Zidane no banco merengue, com a sombra de José Mourinho a pairar no ar. O capitão Sergio Ramos defendeu o técnico francês, apesar do risco de eliminação na Liga dos Campeões e da derrota de sábado com o Maiorca.

"Depois de todas as especulações, queremos reivindicar-nos com um bom jogo, há que ganhar sim ou sim. Toda a gente sabe que estamos com Zidane até à morte. Mourinho? Temos de ficar na nossa... não controlamos as opiniões das outras pessoas. O Zizou está habituado [aos rumores], conhece a casa e como é o dia a dia do clube. Dependemos de resultados. Não creio que tenha influência na hora de tomar decisões como treinador e devemos viver um pouco à margem do elogio e da crítica. É certo que a crítica é diferente para uns e para outros. Seria fácil dizer que o Zidane vai estar aqui até ao final da temporada e acabavam as especulações. Já cansa falar de treinadores que podem vir para o Real Madrid", vincou o defesa-central.

Mourinho, recorde-se, treinou o Real Madrid de 2010 a 2013, vencendo uma Liga espanhola, uma Taça e uma Supertaça. Depois orientou ainda o Chelsea e o Manchester United, estando sem clube há um ano.