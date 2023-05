Mourinho empata com Paulo Sousa, mas Roma mantém sexto lugar

A Roma empatou na receção à Salernitana, mas um novo castigo de dez pontos entretanto atribuído à Juventus faz com que a formação de Mourinho se mantenha no sexto lugar, último de acesso à provas europeias.

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou esta segunda-feira 2-2 na receção à Salernitana, de Paulo Sousa, que acabou expulso, deixando-se ultrapassar no sexto lugar da Serie A - último de acesso às provas europeias - pela Atalanta, que venceu no sábado frente ao Hellas Verona (3-1), à 36.ª jornada.

Na capital italiana, o marcador foi inaugurado aos 12 minutos por Antonio Candreva, com Stephan El Shaarawy a restituir a igualdade aos 47'. Sete minutos depois, Boulaye Dia voltou a colocar os visitantes em vantagem, mas Nemanja Matic, aos 83', voltou a empatar a partida, desta vez de forma definitiva.

Na compensação dos 90', uma falta de Zalewski, médio romano, sobre Dia gerou uma enorme confusão no campo, muito por causa da reação irritada do avançado senegalês, que se encontrava numa clara posição de contra-ataque.

Quem acabou por pagar a fatura desse momento foi mesmo Paulo Sousa, que foi expulso, ficando visivelmente incrédulo com a decisão do árbitro, uma vez que apenas foi visto a tentar acalmar os ânimos do seu jogador.

Com o empate, a Roma teria caído inicialmente para o sétimo lugar da Serie A, com 60 pontos, menos um do que a Atalanta (quinta, com 61) e a quatro dos lugares de Champions, mas um novo castigo de dez pontos entretanto atribuído à Juventus - passou a sétima, com 59 - faz com que a formação se mantenha provisoriamente em sexto.

A sanção à Vecchia Signora foi conhecida minutos antes de ter entrado em campo para a visita ao Empoli, sendo que uma vitória poderá voltar a colocar a Roma no sétimo posto.