"Mourinho é uma referência. Uma coisa é ganhar nos grandes clubes, outra é ganhar no FC Porto e Chelsea"

Abel Ferreira considera José Mourinho a maior referência para os treinadores e dá como exemplo o sucesso do Special One no FC Porto e no Chelsea.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, vê em José Mourinho a maior referência para os treinadores portugueses, pelo sucesso que conseguiu ao longo da carreira, principalmente em clubes com menor poderio na Europa, como o FC Porto e o Chelsea, em que conseguiu vencer a Liga dos Campeões.

"A nossa maior referência é o Mourinho. Para mim, é a referência top dos treinadores portugueses, pelo que ganhou e nos clubes em que ganhou. Uma coisa é ganhar nos grandes clubes, outra é ganhar no FC Porto, Chelsea...", vincou o técnico do emblema paulista em entrevista ao canal brasileiro SporTV.

Abel Ferreira, que venceu a Taça dos Libertadores e a Copa do Brasil pelo Verdão, confidenciou também que levou três livros sobre o Special One para a lua de mel. "Quando casei, levei três livros do Mourinho para a lua de mel. A minha mulher perguntou o que é que ia fazer com os livros. 'Não vai haver tempo para estudar ou ler', disse ela [risos]. Ainda era jogador e levei para descobrir por que falavam tanto dele. Toda a gente falava dele e os jogadores do FC Porto diziam que lhes dava uma moral que pareciam o Pelé. O que é que o treinador português tem? Todos os treinadores, do que ganhou mais ou menos, falam da sua experiência. Nós falamos muito entre nós. O treinador português partilha, não se fecha nele. Depois geres o conhecimento", contou.