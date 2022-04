"Mourinho é o treinador ideal para ajudar Gonçalo Guedes a explodir"

Palavras de Amedeo Carboni, antigo internacional italiano

De acordo com Amedeo Carboni, ex-defesa esquerdo da Roma e do Valência, Gonçalo Guedes seria um grande reforço caso chegasse a acordo com o clube da capital italiana, treinado por José Mourinho.

"É um extremo clássico que pode fazer de tudo em qualquer zona do ataque. Remata e dribla bem, tem visão de jogo. Mas é um jovem que ainda não expressou todo o seu potencial", começou por analisar, em entrevista ao Il Messaggero.

O antigo jogador, de 57 anos, referiu que Gonçalo Guedes "evoluiu imenso" desde que chegou ao Valência, em 2017, mas que tem sido bastante condicionado por problemas físicos, considerando que a Roma é o sítio ideal para o internacional português "explodir".

"A Fiorentina contactou-me no ano passado porque estava interessada em Guedes. Faz-me lembrar Cancelo quando apareceu, era um diamante em bruto. Seria um grande negócio. Vai ser um grande jogador e Mourinho é o treinador ideal para o ajudar a explodir", afirmou Carboni.

Guedes, esta temporada, superou pela primeira vez a marca de dez golos pelo Valência (13), nesta que é a quinta época do internacional português com as cores che.