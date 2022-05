José Mourinho e Bruno Lage com um alvo comum e o preço é de 40 milhões

Gonçalo Guedes, avançado do Valência

Gonçalo Guedes apontado a Roma e Wolverhampton para 2022/23.

Gonçalo Guedes está a agitar o mercado de transferências. De acordo com a imprensa internacional, o avançado português está na lista de Bruno Lage e José Mourinho para 2022/23.

A necessidade do Valência em vender pode facilitar a vida aos interessados, mas o clube espanhol só estará disposto a negociar por um valor na ordem dos 40 milhões de euros, superior aos 30 que a Roma pretende pagar. De acordo com o "CalcioMercato", a proposta Wolverhampton deverá ser superior à do recém-consagrado vencedor da Conference League.

Gonçalo Guedes, 25 anos, está na quinta temporada ao serviço do Valência e na atual apontou 13 golos em 42 jogos realizados.