Seleção da Nigéria, que se prepara para disputar a CAN no arranque do próximo ano, está sem selecionador principal há cerca de um mês

Em busca de um sucessor de Gernot Rohr, treinador alemão que orientou a seleção da Nigéria desde 2018 até novembro passado, a Federação do país africano propôs, entretanto, o cargo aos técnicos portugueses José Peseiro e Mourinho.

"Conversámos com três treinadores de topo. Peseiro foi um deles. Falámos ainda com Mladen [Krstajic], mas ele conseguiu trabalho num dos maiores clubes de Israel. (...) O ministro do Desporto também falou com Mourinho e não há nada de errado. Estamos a fazer tudo o que é possível", afirmou o líder federativo Amaju Pinnick.

Apenas José Peseiro estava em condições (plenas) de poder aceitar o convite, pois ficou em situação livre, em agosto passado, ao rescindir com a Venezuela. Por sua vez, Mourinho seria um alvo mais difícil, já que tem contrato válido com a Roma até 2024.

A seleção da Nigéria, que é comandada por um treinador interino, vai disputar, em janeiro de 2022, o Campeonato Africano das Nações (CAN), a partir do grupo D, juntamente com Egito, de Carlos Queiroz, Sudão e Guiné-Bissau.