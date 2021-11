Mostovoi defende Rui Vitória até à pausa de inverno

Spartak não ganha há sete jogos oficiais

Antigo jogador do Benfica, o russo Aleksandr Mostovoi defende a continuidade de Rui Vitória até à pausa de inverno no campeonato russo.

"Faltam poucas jornadas do campeonato antes da pausa de inverno e não vale a pena tirar agora o Rui Vitória. Embora o Spartak tenha que pensar em substituí-lo", comentou o antigo médio, em declarações ao jornal Sport Express.

O Spartak não venceu nenhuma das últimas sete partida oficiais, somando quatro empates e três derrotas. Nessa série, contando apenas os jogos para a liga russa, empatou 1-1 com Lokomotiv e Rostov, 2-2 com o Dínamo, perdendo com Krasnodar (2-1) e Zenit (7-1).

O Spartak recebe na quarta-feira o Nápoles para a Liga Europa, em jogo do Grupo C, no qual ocupa o último lugar, mas ainda com razoáveis possibilidades de apuramento, uma vez que está apenas a três pontos do líder, que é precisamente a turma italiana.

A última partida do clube antes da pausa de inverno tem lugar a 13 de dezembro, contando-se três partidas da liga russa e duas da Liga Europa até lá.