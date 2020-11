Mónaco e Lyon mantêm-se na perseguição à liderança da Ligue 1

Gelson Martins marcou no tirunfo do Mónaco frente ao Nimes

Gelson Martins marcou um dos três golos no quarto triunfo consecutivo dos monegascos no campeonato. Guardião Anthony Lopes também celebrou nesta jornada

As equipas de Lyon e Mónaco venceram, este domingo, os respetivos jogos na 12.ª jornada da Ligue 1, frente a Reims e Nimes, ficando somente a dois pontos da liderança, ocupada pelo Paris Saint-Germain.

Gelson Martins, ex-jogador do Sporting, evidenciou-se ao marcar o segundo dos três golos monegascos, aos 75', depois de Diop ter inaugurado o marcador, aos 19'. O marcador final ficou definido por Kevin Volland, aos 77'.

O Mónaco garantiu, assim, o quarto triunfo consecutivo no campeonato e ocupa no segundo posto da classificação, partilhado com o Lyon e Montpellier, depois dos triunfos obtidos pelos rivais diante do Reims (3-0) e Lorient (1-0), respetivamente.

Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes na baliza, o Lyon começou a desenhar o resultado pelos pés de Toko Ekambi, aos 22 minutos, que viria a assistir, no segundo tempo, Bruno Guimarães (49), já depois de Moreto Cassama (32) ter recebido ordem de expulsão.

A grande figura do desafio, Toko Ekambi, foi, novamente, determinante no terceiro golo, ao fazer o último passe para Moussa Dembele, à passagem dos 66', fechar a contagem.

Apesar de Savanier ter desperdiçado uma grande penalidade em tempo de compensação da primeira parte (46'), o Montpellier conseguiu arrancar o triunfo tangencial na reta final da partida, por intermédio de Petar Skuletic (79').

Mónaco, Lyon e Montpellier, igualados com 23 pontos, ainda podem perder a vice-liderança da Ligue 1, caso o quinto classificado Lille, com 22 pontos, vença no reduto do Saint-Étienne, este domingo.