Momento marcante para Tiago Dantas: médio é titular no Bayern Munique

Tiago Dantas tinha jogado os minutos finais do jogo com o Colónia, em fevereiro

Jogador de 20 anos integra as escolhas iniciais frente ao Union Berlim

Tiago Dantas, jovem médio que se mudou para Munique esta temporada, por empréstimo do Benfica, é este sábado pela primeira vez titular na formação principal do Bayern. O jogador de 20 anos integra as escolhas iniciais de Hansi Flick para o jogo com o Union Berlim, da jornada 28 da Bundesliga.

Perante várias baixas, com Lewandowski à cabeça, e a meio de uma eliminatória dos quartos de final da Champions com o PSG (franceses ganharam na Alemanha por 3-2), o camisola 28 dos bávaros soma a segunda aparição na primeira equipa, depois de a 27 de fevereiro ter entrado nos minutos finais do jogo com o Colónia (5-1).