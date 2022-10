Milan vai propor renovação e está disposto a pagar metade da dívida de Rafael Leão ao Sporting

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o Milan está disposto a pagar metade da dívida de Rafael Leão ao Sporting como forma de ajudar a convencer o jogador a renovar contrato.

Já há muito que se sabe que o Milan tenciona renovar contrato com Rafael Leão, que está ligado ao clube italiano até 2024. E agora, segundo noticia o jornal Gazzetta dello Sport, os rossoneri estarão dispostos a pagar metade da dívida do avançado ao Sporting, ajudando, assim, a convencer o internacional português a prolongar o vínculo.

O Milan vai propor um contrato válido por cinco anos, com um salário a rondar os cinco milhões de euros líquidos por temporada.

Ainda sobre a dívida aos leões, metade seria então pago pelo Milan e a outra metade pelo jogador e pelo Lille, clube francês para onde se mudou Rafael Leão depois de rescindir unilateralmente com a formação de Alvalade.

Rafael Leão, recorde-se, assinou em agosto de 2018 pelos dogues e foi transferido para o AC Milan, por 29,5 M€, um ano depois. Em 2020, o TAD (Tribunal Arbitral do Desporto português) deu razão à queixa do Sporting apresentada contra o jogador e fixou em 16,5 milhões de euros o valor da indemnização que, entretanto, já supera os 20 M€ com juros de mora. Posteriormente, o TAS deu também razão aos leões e condenou o Lille.

Contudo, falta ainda ser decidido pela FIFA o valor final da indemnização a que o Sporting terá direito e que percentagens caberão ao Lille e a Leão pagarem. Caberá à Câmara de Resolução de Disputas (DRC) do organismo sediado em Zurique tomar essa decisão, sendo certo que pode determinar um valor igual, inferior ou superior ao já determinado pelo TAD. De qualquer forma, o Sporting irá sempre receber, no mínimo, a quantia a que Rafael Leão foi condenado a pagar em Portugal. No caso da DRC da FIFA sancionar uma indemnização inferior, o valor remanescente será da exclusiva responsabilidade do internacional português, de 23 anos.

Refira-se ainda que desde maio que Rafael Leão tem 20 por cento do seu salário penhorado para pagar a dívida ao Sporting, por decisão de um tribunal de Milão.