Adrien num duelo com Theo Hernández

Médio viu dois amarelos depois de a equipa se adiantar no marcador. Rossoneri estão cada vez mais longe do título

A Sampdória conquistou um ponto na deslocação ao San Siro, conseguindo um 1-1 ante o Milan na 29.ª jornada da Serie A.

O médio português Adrien Silva foi titular no conjunto de Génova, orientada por Claudio Ranieri, mas viu o cartão amarelo duas vezes (45 e 59 minutos) e, com o vermelho, o médio campeão da Europa em 2016 deixou a equipa reduzida apenas dois minutos depois do golo de Quagliarella.

Aos 87 minutos, o suplente Jens Petter Hauge, que entrou aos 74 minutos por Samuel Castillejo, igualou o encontro depois de passe de Franck Kessié. O Milan salvou um ponto, mas, com mais dois jogos do que o Inter, tem menos cinco pontos do que o rival de Milão.

Hoje pode, inclusivamente, ver os nerazurri distanciarem-se, caso ganhem ao Bolonha fora.

Rafael Leão, lesionado, não esteve entre as opções de Stefano Pioli. Diogo Dalot, figura no Europeu de sub-21, ficou a descansar e não saiu do banco.

Veja o resumo do jogo: