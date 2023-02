Milan quer avançar com a renovação de Leão: "Estamos a trabalhar nisso"

Paolo Maldini não espera reuniões a curto prazo, até porque os rossoneri têm outras prioridades desportivas

A renovação de Rafael Leão continua a ser um dos temas mais importantes do momento no Milan. O clube está a tentar prolongar um contrato que termina em 2024, mas não se espera uma resolução a curto prazo, segundo Paolo Maldini.

"Estamos a trabalhar nisso, mas não é hora de pensar no assunto, precisamos de nos focar nos jogos. Não estão previstas reuniões, embora agora com telefone e Zoom não precisemos de organizar muita coisa, podemos falar com os agentes sempre que quisermos", informou o dirigente dos rossoneri, em declarações à DAZN.

Leia também Internacional Câmaras térmicas dão esperança por Atsu O antigo jogador do FC Porto era uma das cerca de mil pessoas que estavam no prédio que ruiu, segundo informou o meio turco "Ajanspor"

Figura no título de campeão do clube, na época passada, Rafael Leão leva nove golos e sete assistências em 2022/2023.