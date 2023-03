Milan pressiona Rafael Leão e tem um plano alternativo à renovação

Rafael Leão, avançado do Milan

Rossoneri querem resolver renovação até à Páscoa. Se não for possível a saída é o cenário possível.



O AC Milan ainda não desistiu de segurar a sua maior pérola: Rafael Leão, avançado português de 23 anos, eleito melhor jogador da Serie A em 2021/22 e cujo contrato com os rossoneri é válido até 2023/2024. Contudo, a paciência dos responsáveis do clube milanês começa a esgotar-se enquanto as negociações se vão arrastando.

De acordo com a "Gazzetta dello Sport", já terão feito saber ao jogador e seus agentes que desejam fechar este dossiê até à Páscoa. Para convencer Leão a renovar, o AC Milan oferece-lhe um salário recorde (ligeiramente inferior aos 7 M€ pedidos pelo avançado que deseja ainda receber um bónus para ajudar a pagar a dívida que tem com o Sporting).

Do lado dos rossoneri há uma certeza: iniciar a próxima época com o jogador a entrar no último ano de contrato e a meses de poder assinar como jogador livre por outro clube não é uma opção.

Por isso, se a renovação não avançar o Milan irá estudar propostas pelo jogador e transferi-lo pela melhor oferta possível. No final da época passada o clube terá recusado abordagens na casa dos 100 M€ mas o valor de Leão terá caído um pouco numa época menos impressionante.