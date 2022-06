Milan: novo dono, um português na mira e até uma nega de Mourinho

Redbird Capital Partners será a nova proprietária do campeão italiano, que se mexe em força no mercado a pensar em 2022/23.

O Milan, que se sagrou campeao italiano em 2021/22, tem um novo dono: a Redbird Capital Partners, empresa norte-americana que pagou 1,2 mil milhões de euros à Elliott Advisors UK Limited.

"Estamos honrados por fazer parte da ilustre história do AC Milan e estamos ansiosos por escrever o próximo capítulo do clube que voltou a ocupar a posição que merece no topo do futebol italiano. Queria agradecer ao Gordon Singer e a toda a equipa da Elliott pelo trabalho extraordinário que fizeram nos últimos quatro anos para devolver o AC Milan ao topo da Serie A. A filosofia de investimento da RedBird e as conquistas no mundo do desporto mostraram que os clubes podem ter sucesso em campo com um perfil financeiro sustentável. Estamos ansiosos por iniciar uma parceria de longo prazo com o clube e continuar a impulsionar o AC Milan cada vez mais alto nos próximos anos", afirmou Gerry Cardinale, que é sócio-gerente da RedBird.

Paralelamente a esta mudança de dono, com a transição de propriedade apenas a ficar concluída em setembro, o clube italiano movimenta-se no mercado, conforme dá conta o jornal "Gazzetta dello Sport". Divock Origi, avançado belga que alinhou no Liverpool na últimas temporadas, estará já garantido, sendo referido que decorrem negociações para a contração de Renato Sanches, português do Lille, e Gelison Bremer, defesa brasileiro do Torino.

Zaniolo, autor do golo que deu a Conference League à Roma, é outro desejo, mas de difícil alcance. O Milan mostrou-se disposto a incluir o belga Saelemaekers no negócio, de modo a baixar o preço, mas José Mourinho terá recusado o avançado de 22 anos.