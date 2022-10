Milan negoceia esta terça-feira a renovação de Rafael Leão

Jogador esteve na Gala do Futebol, de Itália, onde foi premiado com o galardão de jogador do ano. E Frederic Massara, diretor de futebol do Milan, confidenciou que ia jantar com o pai do português esta noite

Decorreu esta segunda-feira à noite a Grande Gala do Futebol, promovida pela Associação de Jogadores de Itália, e Rafael Leão foi um dos protagonistas. O avançado português, presente na cerimónia (e não na Gala da Bola de Ouro, onde ficou em 14.º classificado, sendo o melhor português), venceu o prémio de melhor jogador do ano e Daniele Massaro, dirigente do Milan, abordou o processo de renovação.

"Leão? Há tanto nele de Pioli a fazer os jovens crescerem. A renovação? Estamos confiantes, queremos estabilizar a equipa ao mais alto nível, vamos tentar encontrar uma solução, esta noite vamos falar com o pai dele ao jantar", comentou Frederic Massara à margem do evento.

Rafael Leão, de 23 anos, tem contrato até 2024, é assediado por clubes como Chelsea ou PSG, e o Milan quer prolongar o vínculo, em negociações que decorrem há meses e que têm a indemnização a pagar pelo jogador ao Sporting, ainda relativa à rescisão unilateral de 2018, como travão e elemento complicador.

Entretanto, na edição desta terça-feira da Gazzetta dello Sport, é publicado que o jantar terá sequência com reuniões com o agente do jogador, Jorge Mendes, no dia mencionado. "Não é dia de Liga dos Campeões, mas o Milan joga um desafio internacional esta terça-feira. O desafio é encontrar o equilíbrio certo para a renovação de Leão. Não haverá vencedores nem vencidos, o encontro não é o primeiro e seguramente outros se seguirão. Será importante encaminhar o processo rumo ao final da história", escreve a Gazzeta, na edição que sai esta terça-feira para as bancas.

A respeito do prémio conquistado na gala, Leão comentou: "Agradeço aos meus pais, era o meu sonho desde criança ganhar um prémio destes perante eles. Quando cheguei ao Milan era uma criança, o Pioli fez de mim um grande treinador. Hoje sou um homem".