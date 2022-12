Milan mostrou-se confiante na renovação, mas os planos de Rafael Leão serão outros

Rafael Leão no Mundial do Catar

Na Alemanha garantem que o jogador recusou proposta de renovação. Há três clubes bem posicionados.

Paolo Scaroni, presidente do Milan, mostrou-se esta semana confiante na chegada a um acordo para a renovação do contrato de Rafael Leão, mas as últimas informações sobre este processo não são favoráveis ao campeão italiano em título.

Segundo avança a Sky Sports alemã, o avançado internacional português não se mostra interessado em renovar um vínculo que, atualmente, é válido até 2024. O jornalista Florian Plettenberg indica Chelsea, Manchester City e Real Madrid como os clubes atentos ao futuro do jogador. Os londrinos terão mesmo visto recusada uma oferta de 70 milhões de euros, esbarrando na intransigência do Milan em receber os 150 da cláusula de rescisão.

Rafael Leão esteve no Mundial do Catar ao serviço de Portugal e apontou dois golos, frente a Gana e Suíça.