"Milan está aborrecido com a situação e creio que já estão a trabalhar num substituto"

Eranio, ex-médio do Milan, vê o clube "aborrecido" com as exigências de Rafael Leão.

O Milan deve transferir Rafael Leão em breve. Esta é a opinião de Stefan Eranio, antigo médio dos rossoneri, para quem o processo de renovação está num impasse. "O jogador está em vantagem na negociação e se o clube não lhe der o dinheiro que está a pedir vai embora. Penso que o Milan está aborrecido com esta situação e creio que já estão a trabalhar num substituto. Devem vendê-lo por um preço justo, para depois poderem comprar um outro avançado de qualidade", avaliou, em entrevista ao portal "Pianeta Milan".

Caso se concretize, o ex-internacional italiano considera que "é uma pena a saída de Rafael Leão, porque é um jogador-chave". "O problema agora é que a Lei Bosman permite que os atletas exijam um pouco mais além e, se forem satisfeitos todos os pedidos, podem criar-se problemas no balneário. Se um jogador quer oito milhões, outros podem pedir depois números aproximados", sublinhou Stefan Eranio.