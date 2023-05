Milan e Rafael Leão terão acordado renovação e Sporting pode ficar "pendurado"

Internacional português mantém um diferendo com o emblema leonino

Depois de muitos rumores, o Milan terá finalmente chegado a acordo com Rafael Leão para a renovação do contrato, que deverá passar a ser válido até 2028. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, os responsáveis do clube italiano pretendem encerrar o tema nos próximos dias, havendo ou não entendimento com o Sporting, com o qual o internacional português mantém um diferendo.

Recorde-se que o Lille já se terá disponibilizado a pagar ao emblema leonino uma indemnização de 22 milhões de euros, consequência da rescisão unilateral do contrato, em 2018, depois da invasão à Academia. No entanto, o Sporting avançou com um recurso à FIFA, pois entende ter direito a receber 45 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do jogador na altura.

Ainda segundo o diário desportivo italiano, o Milan tem mantido contacto constante com os leões, em busca de uma solução, mas não descarta avançar para a renovação e só depois aprofundar as negociações.