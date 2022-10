Milan e Lille mais perto de acordo para pagar por Leão ao Sporting

Rafael Leão marcou no triunfo do Milan por 4-1

Jogador tem uma dívida com o clube português, pela rescisão unilateral em 2018, que ascende a 20 milhões de euros (com juros)

Na terça-feira houve uma reunião entre o advogado francês de Rafael Leão, Ted Dimvula, e os dirigentes do Milan Paolo Maldini e Frederic Massara, e do encontro, mesmo com a ausência notada do agente Jorge Mendes, terá saído uma aproximação à possibilidade de o Lille e o clube italiano pagarem a meias a dívida do jogador ao Sporting.

Com a renovação como pano de fundo, pois Rafael Leão é muito apetecido no mercado, sobretudo por Chelsea e PSG, a reunião acabou por ser mais vocacionada para a forma de pagar a dívida do jogador ao Sporting que com juros já ascende aos 20 milhões de euros, informa o Tuttomercatoweb, que refere mesmo que já há um acordo entre as partes nesse sentido.

Isto porque Leão, para renovar com o Milan, faz depender as suas exigências salariais da ajuda no pagamento, ou não, ao Sporting. Sem contribuição do Milan no pagamento, Leão estará a pedir cerca de dez milhões de euros por época, uma verba que desce para sete em casa de comparticipação dos italianos no pagamento da dívida que é referente à rescisão unilateral com o Sporting em 2018, na sequência do ataque de ultras à Academia.