Milan disposto a triplicar salário de Rafael Leão, dizem em Itália

Renovando contrato com o Milan, Rafael Leão poderá ganhar 4,5 milhões de euros por ano. O vínculo do português termina em 2024.

O Milan não quer correr o risco de perder Rafael Leão e está já apostado em renovar o contrato do avançado, que termina em junho de 2024. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, os rossoneri estão dispostos a triplicar o salário do internacional português, que passaria a auferir 4,5 milhões de euros por temporada.

É também sabido que Rafael Leão tem clubes interessados, nomeadamente o Real Madrid.

O ex-Sporting, 22 anos, foi eleito melhor jogador da Serie A em 2021/22 e terminou a época com 14 golos e 12 assistências em 42 jogos, distribuídos por todas as competições.