Milan desmente imprensa italiana: "Negociações com Leão não foram interrompidas"

Emblema italiano desmente as informações difundidas esta terça-feira pelo jornal La Gazzetta dello Sport, dando conta de uma "rotura total" nas negociações com vista à renovação de contrato do avançado português.

O Milan desmentiu esta terça-feira as informações difundidas pelo jornal La Gazzetta dello Sport que davam conta de um cenário de "rotura total" nas negociações com vista à renovação de contrato de Rafael Leão, cujo vínculo atual expira no final da próxima temporada.

"Relativamente ao artigo publicado hoje pelo jornal La Gazzetta dello Sport intitulado: 'Leão Milan total break', o Milan gostaria de esclarecer que as negociações com Rafael Leão não foram interrompidas. A narração jornalística de uma alegada quebra entre as partes não é só totalmente infundada como também prejudicial para o clube o seu jogador. O Milan continua, de facto, o diálogo com Leão e a sua comitiva num ambiente sereno e profissional", pode ler-se no comunicado publicado pelo campeão italiano.

Leão atravessa a quarta temporada no Milan e, na presente temporada, soma nove golos e sete assistências em 27 jogos realizados pelo atual quinto classificado da Serie A.