Milan desespera com Leão: "Queríamos renovar antes do Mundial..."

Paolo Maldini, diretor desportivo do clube milanês, falou à Sky Itália sobre o processo de renovação do internacional português

O processo de renovação de Rafael Leão com o Milan arrasta-se há meses e o clube italiano começa a desesperar.

Paolo Maldini, diretor desportivo dos rossoneri, abordou a questão à Sky Itália, mostrando o seu desagrado: "Queríamos fechar o novo contrato do Rafael Leão antes do Mundial, mas não foi possível. Estamos há meses a trabalhar nisso. Vamos reunir e tomaremos decisões no momento oportuno."

Rafael Leão tem contrato até 2024 e uma cláusula de 150 milhões de euros. O Milan pretende prolongar o vínculo do jogador que foi eleito o melhor da Série A na última época, em que foi decisivo para a conquista do título, mas a dívida de Leão ao Sporting, na ordem dos 20 milhões de euros, tem sido uma entrave nas negociações.

O Milan já recusou abordagens pelo jogador e sempre disse que não negociava por menos de 100 milhões de euros. Caso a renovação não se concretize em breve, já se diz em Itália que o clube o pode mesmo vender no próximo defeso.