Milan continua a negociar a aquisição de Renato Sanches

Italianos só aceitam pagar, segundo órgão da Imprensa do país, 18 milhões de euros pelo futebolista

Os responsáveis do Milan (Serie A) permanecem a discutir com os homólogos do Lille (Ligue 1) a transferência de Renato Sanches para o atual campeão de Itália.

Segundo informação veiculada, esta terça-feira, por Fabrizio Romano, conhecido especialista italiano em mercado, as negociações pela compra/venda do médio internacional português, que começaram em janeiro passado, estão ativas.

Fabrizio Romano refere, ainda, que Renato Sanches é um alvo primordial para o Milan, clube que busca colmatar a saída, a custo zero, do médio Franck Kessié.

A informação transmitida por Fabrizio Romano surge três dias depois de o "CalcioMercato" ter avançado que os responsáveis do atual campeão italiano apresentaram uma proposta considerada mais aceitável pelos dirigentes do Lille.

Segundo o "CalcioMercato", os italianos apenas aceitam pagar 18 milhões de euros por Renato Sanches. O Lille só tem hipótese de vender o médio neste verão dado que o contrato termina em junho de 2023 - isto se não ocorrer uma possível renovação -, pelo que, a partir de janeiro do próximo ano, fica livre para assinar por outro clube.

Olivier Létang, presidente do Lille, admitira, no final de 2021, que o jogador português "poderá sair se chegar uma proposta de um grande emblema".