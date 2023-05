Milan confirma acordo com Rafael Leão: "Não era fácil devido ao passado"

Maldini não foi taxativo, mas deu a entender que, realmente, o acordo já foi fechado. E recordou nas entrelinhas a dívida ao Sporting

Paolo Maldini, dirigente do Milan, abordou o processo de renovação de Rafael Leão, antes do início do desafio contra o Inter da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

"Renovar com Leão? Estamos próximos, essa é a vontade do clube e do jogador. Havia muitos elementos e não era fácil, mesmo devido ao passado", afirmou o antigo defesa do Milan e atualmente responsável pela gestão desportiva do clube, tocando ao de leve na problemática da dívida do jogador ao Sporting.

Recorde-se que o acordo estabelece que Leão ficará ligado aos rossoneri até 2028.