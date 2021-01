Milan com ideia clara sobre o futuro de Diogo Dalot

Lateral convenceu em Milão e os "rossoneri" pretendem avançar para a aquisição definitiva.

Emprestado no início da época pelo Manchester United ao Milan, Diogo Dalot tem-se afirmado gradualmente no histórico clube italiano e, face às boas impressões deixadas, já convenceu os "rossoneri" a avançarem para a sua aquisição em definitivo.

A intenção do emblema italiano passa mesmo por ficar com o passe do lateral-direito português e a transferência terá de ser negociada com os "red devils", ainda que, segundo a imprensa britânica, a vontade do clube de Manchester vá de encontro às pretensões do Milan.

O empréstimo de Dalot ao Milan não contempla cláusula de compra obrigatória, mas o cenário mais provável é que as negociações cheguem a bom porto.

Dalot, de 21 anos, leva 14 jogos realizados pelo Milan, nos quais apontou um golo. Em San Siro, partilha o balneário com outro luso: o avançado Rafael Leão.