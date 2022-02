Miguel Vítor renova em Israel: "Uma história de amor que nunca irá acabar"

Central português prolonga ligação com o Hapoel Beer Sheva por uma temporada.

A cumprir a sexta época em Israel, o central português Miguel Vítor renovou pelo Hapoel Beer Sheva por uma temporada.

"Uma história de amor que nunca irá acabar! Obrigado a todos os que nos fazem sentir em casa. Mais um ano juntos", escreveu o jogador português de 32 anos.

Com formação cumprida no Benfica, tem ainda no currículo uma Liga e duas Taças da Liga conquistadas ao serviço da formação principal dos encarnados. Até comprometer-se, pela primeira vez, com o Hapoel Beer Sheva em 2016, Miguel Vítor representou o PAOK durante três épocas (2013/16), numa altura em que já não estava ligado ao clube da Luz, contando ainda com passagens anteriores pelo Aves (2007/08) e Leicester (2010/11), por empréstimo.