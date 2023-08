Miguel Veloso troca de clube em Itália e encontra português

Médio deixou o Hellas Verona e vai assinar pelo Pisa, onde também jogará Tomás Esteves.

O internacional português Miguel Veloso vai ser reforço do Pisa, da segunda divisão de Itália, garante o jornalista Gianluca Di Marzio. Já terá mesmo realizado os exames médicos e será anunciado em breve.

Depois de quatro temporadas no Hellas Verona e outras cinco no Génova, o médio, de 37 anos, o ex-Sporting volta a trocar de clube no futebol transalpino, encontrando o português Tomás Esteves, lateral que deixou o FC Porto e assinou pelo Pisa.

Na época passada, Miguel Veloso fez 22 jogos e quatro assistências na equipa da Serie A.