Miguel Veloso despede-se do Verona com mensagem emotiva

Médio de 37 anos estava há quatro anos no emblema italiano

Miguel Veloso despediu-se nas redes sociais do Hellas Verona, emblema italiano que representou nas últimas quatro temporadas. O médio português de 37 fica agora no mercado como jogador livre, restando saber se vai, de facto, prosseguir a carreira, que começou no Sporting e até ao momento já passou por Olivais e Moscavide, Génova, Dínamo Kiev e Verona.

Veja a mensagem completa de Miguel Veloso:

"Infelizmente chegou a altura de dizer adeus e é difícil explicar todas as emoções que estou a viver. Foram anos verdadeiramente inesquecíveis em que tive o privilégio de defender a camisola dos Gialloblù e usar a braçadeira de capitão.

Estou muito emocionado porque deixo para trás companheiros de equipa fabulosos, muitos dos quais tenho a sorte de poder chamar hoje de amigos, com quem partilhei trabalho árduo nos treinos, batalhas em campo, momentos de alegria e de sofrimento.

Agradeço ao treinador Juric por ter sempre acreditado em mim e por me ter querido no Hellas Verona, dando-me a oportunidade de voltar a fazer o que mais gosto com grande entusiasmo. Obrigado ao clube e a todos os membros da equipa técnica, fisioterapeutas, nutricionistas, trabalhadores da manutenção e funcionários, que foram uma parte fundamental destas quatro épocas extraordinárias. O segredo do nosso sucesso foi sempre o grupo.

Agradeço a todos os adeptos do Hellas e a todo o povo de Verona, pelo carinho e apoio que sempre me deram, mesmo nos momentos mais difíceis, e por me fazerem sempre sentir verdadeiramente em casa.

Agora, infelizmente, os nossos caminhos separam-se, mas o meu coração permanecerá sempre ligado a estas cores e a esta cidade.

Tive a sorte e a honra de me tornar um de vós. E sê-lo-ei para sempre.

O vosso 'Professor'."