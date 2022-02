Miguel Luís muda de clube, mas continua no campeonato polaco

Médio português emprestado ao Warta Poznan.

Miguel Luís, médio português de 22 anos, foi emprestado pelo RKS Raków ao Warta Poznan, igualmente da Polónia, até ao final da temporada.

A cumprir a primeira temporada no futebol daquele país, o jogador realizou apenas uma partida até ao momento, procurando agora mais minutos no atual 17.º e penúltimo classificado do campeonato.

Formado no Sporting, Miguel Luís passou pelo v. Guimarães na temporada passada, tendo realizado 21 jogos pelo clube minhoto.