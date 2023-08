Miguel Luís está a cumprir a segunda época no Warta Poznan

O português Miguel Luís, a cumprir a segunda época no Warta Poznan, marcou no empate (2-2) diante do RKS Raków. Na visita ao terreno do antigo clube e atual campeão, o médio inaugurou o marcador aos 5", mas Zwolinski, de penálti, empatou na segunda parte (50").

Zurawski devolveu a vantagem ao Warta, mas Jean Carlos selou o empate ao minuto 84.