Miguel Leal vai treinar no Kuwait

Miguel Leal é o novo treinador do Al-Tadhamon Sporting Club, do Kuwait

É a primeira experiência no estrangeiro do português como técnico principa

Miguel Leal é o novo treinador do Al-Tadhamon Sporting Club, do Kuwait, 10.º classificado na última temporada.

É a primeira experiência no estrangeiro do português como técnico principal (tinha sido adjunto no Gaziantepspor, da Turquia, em 2009), que conta com larga experiência em Portugal, onde orientou clubes como Penafiel, Moreirense, Boavista, Arouca, Varzim e Cova da Piedade.

Miguel Leal segue para o Médio Oriente com o adjunto Flávio Silva, num processo intermediado em parceria pelas empresas MF Stars e MK Foot.