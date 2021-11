Miguel deu a vitória a Vítor Pereira e Hernán Crespo deu os parabéns nas redes sociais

Reação curiosa do antigo avançado argentino

De Crespo para Crespo. Miguel, primeiro, decidiu o clássico da Turquia e ofereceu a vitória Vítor Pereira. Hernán, depois, agradeceu o bom uso do nome nas redes sociais.

"Bem feito, irmão", escreveu o agora treinador, na sua conta oficial de Twitter.

O médio Miguel Crespo, que o Fenerbahçe veio contratar ao Estoril, apontou este domingo o golo do sensacional triunfo da equipa treinada por Vítor Pereira no dérbi de Istambul, em casa do Galatasaray. O remate fatal foi apontado já em tempo de compensação, aos 90'+4.